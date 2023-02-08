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مستوطنون يحتجزون رئيس بلدية الخضر ومدير الإغاثة الزراعية جنوب بيت لحم

الأربعاء 08 فبراير 2023 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحتجزون رئيس بلدية الخضر ومدير الإغاثة الزراعية جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

 احتجز أمن مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية الخضر إبراهيم موسى، ومدير الإغاثة الزراعية في محافظة بيت لحم زياد صلاح أثناء تفقدهما الأراضي الزراعية، المحاذية للمستوطنة.

وأفاد موسى، بأنهم وأثناء تفقدهم الأراضي الزراعية في مناطق "باطن المعصي" و"المشرع" و"وواد الأبيار" اعترض مركبتهم ما يسمى بأمن مستوطنة أفرات"، وتم احتجازه برفقة مدير الإغاثة الزراعية وعدد من موظفي بلدية الخضر لأكثر من ساعتين، والاستيلاء على بطاقتهم الشخصية، وهددوهم بعدم العودة مرة أخرى.

يشار الى أن أصحاب الأراضي القريبة من المستوطنات جنوب بلدة الخضر، يواجهون صعوبات جمة بالوصول اليها، إلا بتصريح خاص.

#مستوطنون #بيت لحم

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