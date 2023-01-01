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الهباش يهاتف رئيس الشؤون الدينية التركي ويؤكد وقوف فلسطين مع تركيا في محنة الزلزال

الأربعاء 08 فبراير 2023 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يهاتف رئيس الشؤون الدينية التركي ويؤكد وقوف فلسطين مع تركيا في محنة الزلزال



رام الله / سما /

أكد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، وقوف فلسطين مع تركيا في محنة الزلزال.

جاء ذلك خلال اتصاله اليوم الأربعاء، برئيس الشؤون الدينية في جمهورية تركيا علي أرباش، حيث قدم له التعازي باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني للحكومة والشعب التركي، ولعائلات الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في جمهوريتي تركيا وسوريا قبل يومين.

وقال الهباش: إن الشعب الفلسطيني وقيادته يقفان إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة بكل ما يمكن تقديمه، مؤكدًا أن جمهورية تركيا قادرة على تجاوز هذه المحنة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، ثمن أرباش موقف الشعب الفلسطيني والرئيس محمود عباس على هذا التضامن والدعوات القلبية للشعب التركي بالخروج من هذه المحنة، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ تركيا وفلسطين من كل سوء، وأن تنعم فلسطين بالحرية والانعتاق من الاحتلال في القريب العاجل.

#محمود الهباش #تركيا #الزلزال #فلسطين

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