آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وقالت "الهيئة"، إنّ السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم 2023/5، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم 2023/5.

وأكّدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

ونبهت، إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه، دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم 2023/5 اضغط هنا.

كشف الجوازات المصرية رقم 2023/5 اضغط هنا.