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زراعة غزة : ارتفاع نسبة الهطول لـ69% وبيت حانون الأعلى في المحافظات

الأربعاء 08 فبراير 2023 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة : ارتفاع نسبة الهطول لـ69% وبيت حانون الأعلى في المحافظات



غزة / سما /

أعلنت الإدارة العامة للتربة والري بوزارة الزراعة، أن متوسط هطول الأمطار لكافة المناطق في قطاع غزة من بداية الموسم بلغت (246.2) وبلغت النسبة المئوية للهطول 69% من المعد العام لكافة المحافظات.

وأوضحت أن كمية المياه التي هطلت حتى صباح اليوم بلغت حوالي 27 ملم، كما أن عدد أيام الهطول وصل 21 يوم.

وأشارت إلى أن أكبر المعدلات التي سجلت في قطاع غزة في بيت حانون 36 ملم وأدناها في دير البلح وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك أكد الوزارة أن الفرصة لا تزال مهيأة لمزيد من الهطول خلال الأيام القادمة.

في السياق حثت الوزارة كافة المزارعين للاستفادة من مياه الأمطار خاصة التي تتساقط فوق المنازل والبيوت البلاستيكية" في الزراعة وعدم إهدارها، وإتباع كافة الإرشادات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار.

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