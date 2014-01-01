المواصلات بغزة تتحدث عن الشروط اللازمة لمن أراد العمل سائق على الخط

غزة / سما /

وضعت وزارة المواصلات في غزة شروطًأ لكل السائقين الذين يرغبون في العمل على الخط.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات في تصريح له عبر إذاعة الأقصى: إن كل من يريد العمل على الخط لابد من تحويل المركبة الملاكي لمركبة عمومي حتى يتم السماح له بالعمل.

وأوضح أن وزارته شكلت لجنة مختصة من الشؤون الفنية والترخيص والتخطيط والعلاقات العامة فيما يخص المركبات الصغيرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل بالتوصيات اللازمة للتحويل للمركبات العمومية.

وشدد على أن الوزارة تعمل من أجل راحة المواطن، موضحا أنها تسمح باستيراد جميع قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية، ولكن الاحتلال يمنع إدخالها.

وفيما يخص المركبات التي تضررت في الحروب أشار إلى أنه تم تسجيلها بالبرنامج الخاص بالأضرار.

ولفت إلى: "هناك من تم إعفاؤهم من الترخيص خاصة المركبات المتضررة جزئياً من حرب 2014، ومن تضررت مركباتهم جزئياً في حرب 2021 يتم إعفاؤهم لمدة عام كامل.