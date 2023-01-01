  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة البحرية تضبط 130 فرش حشيش وحبوبًا مخدرة بخانيونس

الأربعاء 08 فبراير 2023 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البحرية تضبط 130 فرش حشيش وحبوبًا مخدرة بخانيونس



خانيونس / سما /

 

ضبطت إدارة الشرطة البحرية بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، خلال مهمة انتشار لها على ساحل بحر المحافظة.

وقال العميد رامي نوفل مدير إدارة الشرطة البحرية، إنه خلال جولة انتشار تفقدية للشرطة البحرية على شاطئ بحر محافظة خانيونس في خضم المنخفض الجوي الحالي، ضبطت قوة من "البحرية" كمية من الحشيش والحبوب المخدرة، مخبأة داخل إطار مركبة.

وأوضح العميد نوفل، في تصريح مقتضب، أن الكمية المضبوطة بلغت 130 فرش حشيش، و8500 حبة مخدرة من نوع "كبتاجون".

وأضاف نوفل أنه تم تحريز الكمية المضبوطة وتسليمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضة.

#الشرطة البحرية #خانيونس #الحشيش

الأكثر قراءة اليوم

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة أمس

"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

أول تعليق لمسؤول إماراتي حول الخلاف الإعلامي بين مصر والسعودية...

الأخبار الرئيسية

مصر واسرائيل

صحيفة تكشف تفاصيل الاتصالات المصرية مع الاحتلال لمباحثات التهدئة

الجيش

تضاعف الانذارات بتنفيذ عمليات .. إسرائيل تتوقع تصعيد الأوضاع في شهر رمضان

زلزال فلسطين

الإعلام العبري ينشر توضيحاً حول الزلزال الذي ضرب فلسطين الليلة الماضية

نتنياهو

جدل في مكتب نتنياهو.. كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "إسرائيل" تحذر من خطة "إضعاف القضاء"

اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم