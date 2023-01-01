تضاعف الانذارات بتنفيذ عمليات .. إسرائيل تتوقع تصعيد الأوضاع في شهر رمضان

القدس المحتلة / سما /

زعمت اسرائيل بان عدد الانذارات لتنفيذ عمليات تضاعف خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أعلنت المؤسسة العسكرية أنها تستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع خلال شهر رمضان الذي يحل منتصف الشهر المقبل .



وبحسب قناة كان الإسرائيلية ، يُرجح أن الزيادة الحادة في الإنذارات تُعزى إلى زيادة اقتحامات الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة لمحافظات الضفة الغربية لا سيما جنين واريحا حيث استشهد فيها 14 فلسطينيا .

وحسب التقرير فان من بين الإجراءات الوقائية التي ينوي الجيش الإسرائيلي اتخاذها في الشهر المقبل نشر المزيد من جنود الاحتلال في الميدان.

واضاف التقرير "في الأسبوعين المقبلين ، سينشر الجيش الإسرائيلي فرق خاصة ،وكذلك مع اقتراب شهر رمضان ، ستتم إضافة تعزيزات من حوالي كتيبتين أو ثلاثة في الضفة الغربية.

وحذر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، وليام بيرنز ، الذي زار إسرائيل قبل أسبوعين ، من أن التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بدأت تشبه فترة التصعيد التي سبقت الانتفاضة الثانية.