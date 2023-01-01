  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد بغزة تنشر حصيلة الحركة التجارية خلال الأسبوع الماضي

الأربعاء 08 فبراير 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تنشر حصيلة الحركة التجارية خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، حصيلة حركة معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم استيراد 2641 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري من 31 يناير حتى 6 فبراير الجاري.

 وأوضحت أنه تم استيراد 1571 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و1070 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملةً بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشارت إلى أنه تم تصدير 262 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبينت أنه تم إدخال 211 شاحنة محروقات، بينها 81 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و130 شاحنة عبر ومعبر رفح.

 وذكرت أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

 وعلى صعيد معبر بيت حانون، أفادت بأنه تم إدخال 11,028 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 1.2152 جرام.

#وزارة الاقتصاد بغزة #الحركة التجارية #معابر

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة أمس

"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

التعليم بغزة: تعطيل الدراسة غداً الأربعاء

تركيا: ماتت ابنته تحت أنقاض الزلزال.. فأبى أن يترك يدها (صور)

الأخبار الرئيسية

الجيش

تضاعف الانذارات بتنفيذ عمليات .. إسرائيل تتوقع تصعيد الأوضاع في شهر رمضان

زلزال فلسطين

الإعلام العبري ينشر توضيحاً حول الزلزال الذي ضرب فلسطين الليلة الماضية

نتنياهو

جدل في مكتب نتنياهو.. كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "إسرائيل" تحذر من خطة "إضعاف القضاء"

اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

20230207113252

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم