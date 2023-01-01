الاقتصاد بغزة تنشر حصيلة الحركة التجارية خلال الأسبوع الماضي

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، حصيلة حركة معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم استيراد 2641 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري من 31 يناير حتى 6 فبراير الجاري.

وأوضحت أنه تم استيراد 1571 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و1070 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملةً بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشارت إلى أنه تم تصدير 262 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبينت أنه تم إدخال 211 شاحنة محروقات، بينها 81 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و130 شاحنة عبر ومعبر رفح.

وذكرت أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، أفادت بأنه تم إدخال 11,028 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 1.2152 جرام.