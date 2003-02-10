الإفراج عن أسيرين انتهت فترة محكوميتهما من غزة يوم غدٍ الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين أنه من المتوقع أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي يوم غدٍ الخميس 9 فبراير 2023 عن أسيرين من قطاع غزة هما: الأسير أحمد رزق الزهار والأسير عوض زكي الصعيدي



وأوضحت أنَّ الأسير أحمد رزق الزهار 41 عاماً من مدينة غزة، أمضى 20 سنة في سجون الاحتلال، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في 10-2-2003 خلال اشتباك مسلّح مع قوات الاحتلال عند مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة، ووجّهت إليه تهم بحيازة أسلحة بغرض مقاومة الاحتلال ليُحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة.



وأشارت الوزارة إلى أنَّ الأسير عوض زكي الصعيدي 45 عاماً من النصيرات وسط قطاع غزة، سيُفرج عنه وذلك بعد أن أمضى 19 سنة في سجون الاحتلال.



يُذكر أن الأسير الصعيدي معتقل منذ تاريخ 12-2-2004 بتهمة مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات إطلاق نار على جنود الاحتلال، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 19 سنة.