24 زلزالا خلال 24 ساعة.. الأرض تهتز تحت أقدام البشر في مختلف بقاعها

وكالات / سما /

تتواصل لليوم الثاني على التوالي الهزات الارتدادية في أنحاء العالم على خلفية الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا مطلع الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من "تسونامي" في الدول المجاورة للبحر.

وفيما يلي آخر الهزات الأرضية التي ضربت العالم ومداها حسب موقع "Earthquake" المختص برصد الزلازل، (توقيت غرينيتش +03:00 ساعات):