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الدفاع المدني بغزة: نفذّنا 73 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي

الأربعاء 08 فبراير 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني بغزة: نفذّنا 73 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي



غزة / سما /

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه نفذت 73 مهمة منذ بدء المنخفض الجوي الحالي وحتى صباح اليوم الأربعاء تنوعت بين مهمات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وقال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل، إن طواقم الدفاع المدني أخمدت خلال المنخفض 9 حرائق، وتعاملت 22 منزلا تعرضت أسقفها "الزينقو" للتطاير والضرر.

وأضاف بصل، أن الطواقم نفذت 15 مهمة لإزالة لوحات إعلانية وأشجار تعرضت للسقوط بفعل الرياح الشديدة.

وبينّ أن الطواقم نفذت أيضا 18 مهمة إسعافية مع المواطنين، وعملت على شفط تجمعات مياه الأمطار من 6 منازل، وسحبت سيارتين علقت في الطرق.

#الدفاع المدني #المنخفض الجوي

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