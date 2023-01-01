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وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة لبحث التطبيع

الأربعاء 08 فبراير 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفدٌ سوداني يزور تل أبيب الأيام المقبلة لبحث التطبيع



القدس المحتلة / سما /

يزور وفد من كبار ممثلي الحكومة السودانية، تل أبيب، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب موقع واي نت الإسرائيلي، فإن الوفد السوداني سيناقش في تل أبيب تفاصيل "اتفاقية السلام" الناشئة وتعزيز العلاقات بين السودان والاحتلال.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه سيرأس الوفد شخصية عسكرية بدرجة وزير، بحسب ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.

وكان وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين قد التقى الأسبوع الماضي في الخرطوم، رئيس المجلس الانتقال للسيادة عبد الفتاح البرهان ووزير الخارجية السوداني وكبار المسؤولين وبحث نفس القضية.
 

#التطبيع #تل أبيب #السودان #اسرائيل

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