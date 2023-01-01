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قطر تخطط لشراء فريق مانشستر يونايتد

الأربعاء 08 فبراير 2023 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تخطط لشراء فريق مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن مفاجأة كبيرة عندما قالت إن قطر تخطط لشراء مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة ، خاصة وأن آخر موعد لاستلام العروض هو 15 فبراير.

ويخطط المستثمرون القطريون لضخ مبالغ طائلة في مانشستر يونايتد ويريدون منح المدرب إريك تن هاج الدعم المالي لقيادة النادي إلى القمة.

وتعتقد الصحيفة أن دفع 8 مليارات دولار لشراء مانشستر يونايتد وتجديد ملعب أولد ترافورد ببناء منشأة حديثة لن يكون مشكلة للمجموعة القطرية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من مشجعي مانشستر يونايتد الملتزمين ويعرف تاريخ النادي.

#مانشستر يونايتد #قطر

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