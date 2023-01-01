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انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

الأربعاء 08 فبراير 2023 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل



الخليل / سما /

انطلقت، اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل.

وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فقد فُتِحت صناديق الاقتراع أمام 3407 ناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحًا، لانتخاب 13 عضوًا، لمجلس إدارة الغرف التجارية.

ويتنافس في العملية الانتخابية التي تُنظَّم في مدرسة الحسين الثانونية، 28 مرشحًا على عضوية المجلس، في حين تُغلَق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وتأسست الغرفة التجارية عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل.

وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

#الخليل #غرفة تجارة وصناعة الخليل

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