أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها الأخبار المتعلقة بزلزال تركيا وسوريا، والمخاوف والتحذيرات الإسرائيلية من مؤشرات انتفاضة ثالثة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "يديعوت أحرونوت":

- 7200 قتيل حتى الآن بتركيا وسوريا جراء الهزة الأرضية

- قوات الإنقاذ من دول العالم تعمل جاهدة وبشجاعة لإنقاذ حياة العالقين تحت البيوت المنهارة

- التراجيديا السورية: دون مساعدات من الخارج والحرب الداخلية وتركيا تغلق الحدود وهناك مطالبة بعدم تقديم المساعدة للنظام السوري

- محمد زعتر السوري: العالم ينظر إلينا ولا يحرك ساكنًا لمساعدتنا وفقط روسيا وإيران ستقدم المساعدة

- يوم الإثنين مظاهرة كبرى أمام الكنيست احتجاجًا على قوانين إضعاف القضاء

- تقرير: الأسرى يحصلون على الفواكه والخضراوات ووجدوا البديل للمخابز التي أُغلِقت

* "معاريف":

- هزة أرضية ثانية في البلاد

- سباق مع الزمن في عمليات البحث عن ناجين في تركيا

- نتنياهو يعيّن دافيد مسلم بثلاث وزارات بعد أن هدد بالتمرد

- انتقال المظاهرات من تل أبيب إلى القدس ضد قوانين إضعاف الجهاز القضائي

- استطلاع للرأي: 35% من الإسرائيليين يخشَون من حرب أهلية

- عضو الكنيست عوفر كسيف يدعو إلى العصيان المدني ضد الحكومة ويُطرَد بالقوة من الكنيست

- بن غفير: لن يكون أي تجميد للبناء الاستيطاني

- الصهيونية الدينية ردًا على طلب الولايات المتحدة: لا يحق للدول أن تتدخل بشؤوننا الداخلية

* "هآرتس":

- الأجهزة الأمنية تتوافق مع تقديرات رئيس جهاز الاستخبارات الاميركية أن التصعيد في الضفة يشير إلى انتفاضة ثالثة

- زيارة نتنياهو للبيت الأبيض أصبحت الآن بعيدة المنال

- مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش

- المحكمة العليا: على الحكومة الرد على إخلاء الخان الأحمر خلال أقل من شهرين

- المحكمة العليا ترد طلب قاتل عائلة الدوابشة لبحث إدانته مجددًا

- سموتريش ردًا على المطالبة بعدم إقامة بؤر استيطانية جديدة: نحن الآن الدولة