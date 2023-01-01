أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

أبرزت الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها الأخبار المتعلقة بزلزال تركيا وسوريا، والمخاوف والتحذيرات الإسرائيلية من مؤشرات انتفاضة ثالثة.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "يديعوت أحرونوت":
- 7200 قتيل حتى الآن بتركيا وسوريا جراء الهزة الأرضية
- قوات الإنقاذ من دول العالم تعمل جاهدة وبشجاعة لإنقاذ حياة العالقين تحت البيوت المنهارة
- التراجيديا السورية: دون مساعدات من الخارج والحرب الداخلية وتركيا تغلق الحدود وهناك مطالبة بعدم تقديم المساعدة للنظام السوري
- محمد زعتر السوري: العالم ينظر إلينا ولا يحرك ساكنًا لمساعدتنا وفقط روسيا وإيران ستقدم المساعدة
- يوم الإثنين مظاهرة كبرى أمام الكنيست احتجاجًا على قوانين إضعاف القضاء
- تقرير: الأسرى يحصلون على الفواكه والخضراوات ووجدوا البديل للمخابز التي أُغلِقت
* "معاريف":
- هزة أرضية ثانية في البلاد
- سباق مع الزمن في عمليات البحث عن ناجين في تركيا
- نتنياهو يعيّن دافيد مسلم بثلاث وزارات بعد أن هدد بالتمرد
- انتقال المظاهرات من تل أبيب إلى القدس ضد قوانين إضعاف الجهاز القضائي
- استطلاع للرأي: 35% من الإسرائيليين يخشَون من حرب أهلية
- عضو الكنيست عوفر كسيف يدعو إلى العصيان المدني ضد الحكومة ويُطرَد بالقوة من الكنيست
- بن غفير: لن يكون أي تجميد للبناء الاستيطاني
- الصهيونية الدينية ردًا على طلب الولايات المتحدة: لا يحق للدول أن تتدخل بشؤوننا الداخلية
* "هآرتس":
- الأجهزة الأمنية تتوافق مع تقديرات رئيس جهاز الاستخبارات الاميركية أن التصعيد في الضفة يشير إلى انتفاضة ثالثة
- زيارة نتنياهو للبيت الأبيض أصبحت الآن بعيدة المنال
- مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش
- المحكمة العليا: على الحكومة الرد على إخلاء الخان الأحمر خلال أقل من شهرين
- المحكمة العليا ترد طلب قاتل عائلة الدوابشة لبحث إدانته مجددًا
- سموتريش ردًا على المطالبة بعدم إقامة بؤر استيطانية جديدة: نحن الآن الدولة