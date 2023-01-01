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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 08 فبراير 2023 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها الأخبار المتعلقة بزلزال تركيا وسوريا، والمخاوف والتحذيرات الإسرائيلية من مؤشرات انتفاضة ثالثة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "يديعوت أحرونوت":

- 7200 قتيل حتى الآن بتركيا وسوريا جراء الهزة الأرضية 

- قوات الإنقاذ من دول العالم تعمل جاهدة وبشجاعة لإنقاذ حياة العالقين تحت البيوت المنهارة 

- التراجيديا السورية: دون مساعدات من الخارج والحرب الداخلية وتركيا تغلق الحدود وهناك مطالبة بعدم تقديم المساعدة للنظام السوري 

- محمد زعتر السوري: العالم ينظر إلينا ولا يحرك ساكنًا لمساعدتنا وفقط روسيا وإيران ستقدم المساعدة 

- يوم الإثنين مظاهرة كبرى أمام الكنيست احتجاجًا على قوانين إضعاف القضاء 

- تقرير: الأسرى يحصلون على الفواكه والخضراوات ووجدوا البديل للمخابز التي أُغلِقت 

* "معاريف":

- هزة أرضية ثانية في البلاد 

- سباق مع الزمن في عمليات البحث عن ناجين في تركيا 

- نتنياهو يعيّن دافيد مسلم بثلاث وزارات بعد أن هدد بالتمرد 

- انتقال المظاهرات من تل أبيب إلى القدس ضد قوانين إضعاف الجهاز القضائي 

- استطلاع للرأي: 35% من الإسرائيليين يخشَون من حرب أهلية 

- عضو الكنيست عوفر كسيف يدعو إلى العصيان المدني ضد الحكومة ويُطرَد بالقوة من الكنيست 

- بن غفير: لن يكون أي تجميد للبناء الاستيطاني 

- الصهيونية الدينية ردًا على طلب الولايات المتحدة: لا يحق للدول أن تتدخل بشؤوننا الداخلية  

* "هآرتس":

- الأجهزة الأمنية تتوافق مع تقديرات رئيس جهاز الاستخبارات الاميركية أن التصعيد في الضفة يشير إلى انتفاضة ثالثة 

- زيارة نتنياهو للبيت الأبيض أصبحت الآن بعيدة المنال 

- مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش 

- المحكمة العليا: على الحكومة الرد على إخلاء الخان الأحمر خلال أقل من شهرين 

- المحكمة العليا ترد طلب قاتل عائلة الدوابشة لبحث إدانته مجددًا 

- سموتريش ردًا على المطالبة بعدم إقامة بؤر استيطانية جديدة: نحن الآن الدولة 

#الصحف الإسرائيلية

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