رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، خبر استشهاد الفتى حمزة الأشقر (17 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في نابلس، وهزة أرضية قوتها 4.8 درجات تضرب فلسطين.

كما تناولت الصحف الثلاث، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى 62.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الفتى حمزة الأشقر والاحتلال ينصب مصائد للعمال على مقاطع من الجدار العنصري

- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62

- فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين في تركيا وسوريا.. و«الصحة العالمية» تتوقع وصول عدد المتضررين إلى 23 مليونًا

- ناشط حقوقي إسرائيلي: نتنياهو يعتزم «ضم» الضفة الغربية المحتلة

- شركة «هايتك» ثانية تسحب أموالها من إسرائيل ورابع أكبر بنك بالعالم يحذر من إضعاف الشيقل

- إسرائيل ليست جاهزة لزلازل وكوارث طبيعية

- حدة المنخفض تتراجع مساء اليوم والدفاع المدني يتعامل مع عشرات المهام

- الفلسطينية سالي عازر.. أول «قسيسة» لوثرية في الأراضي المقدسة

* "الأيام":

- كارثة الزلزال: نحو 8000 قتيل وتشريد ودمار واسعان

- نابلس: استشهاد فتى من مخيم عسكر خلال التصدي لاقتحام شرق المدينة

- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 62

- خبير زلازل يحذر من هزات ارتدادية قوية خلال أيام

- هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

- تعطيل الدوام في جميع المدارس اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة

- بلينكن اقترح على عباس ونتنياهو "وقفاً مؤقتاً" للخطوات أحادية الجانب

- نتنياهو يكرر: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة

- بن غفير يوعز بمنح 10 آلاف رخصة سلاح للإسرائيليين شهرياً

- سموتريتش يكشف عن خططه لفرض سيطرته على المشروع الاستيطاني بالضفة

- رئيس «سي آي إيه»: تصاعد العنف قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة

* "القدس":

- استشهاد فتى من مخيم عسكر الجديد

- أكثر من 7 آلاف قتيل ضحايا الزلزال

- تعطيل الدراسة اليوم وتأخير دوام الوزارات ساعة

- مشاريع سياحية استيطانية تطل على البحر الميت

- العليا الإسرائيلية تحدد الأول من أيار للنظر بإخلاء وتهجير قرية الخان الأحمر

- نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة الغربية في أي سيناريو مستقبلي

- سموتريتش يكشف عن خططه لفرض سيطرته على المشروع الاستيطاني

- هزة أرضية قوتها 4.8 درجات تضرب فلسطين