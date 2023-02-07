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الإعلام العبري ينشر توضيحاً حول الزلزال الذي ضرب فلسطين الليلة الماضية

الأربعاء 08 فبراير 2023 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري ينشر توضيحاً حول الزلزال الذي ضرب فلسطين الليلة الماضية



القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الزلزال الذي ضرب فلسطين فجر اليوم.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن عالم زلازل إسرائيلي، قول: "إن الزلزال الذي وقع الليلة الماضية في منطقتنا يعتبر ضعيفا ولا يقترب مما رأيناه في تركيا - منطقتنا نشطة، وهناك هزّات طوال الوقت معظمها غير محسوس".

وأفاد مواطنون من عدة مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشعورهم بهزةٍ أرضية، خلال الليلة الماضية، فيما أكدت مصادر أن زلزالا بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب فلسطين المحتلة وسطها مدينة نابلس

وأفاد مدير مركز الزلازل بجامعة النجاح الوطنية في نابلس أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 13 كم شمال نابلس، على صدع "الفرعا-الكرمل"، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 10 كم.

ويشهد الشرق الأوسط هزات ارتدادية بعد الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وأودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن.

 
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