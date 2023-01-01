توضيح من شركة الكهرباء بخصوص الجدول اليومي في ظل المنخفض

غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة إن نسبة العجز الكهربائي في القطاع ارتفعت لمستويات كبيرة.

وأوضحت الشركة في تصريح لها أن العجز الكهربائي الكبير ناتج عن توقف إمدادات التيار الكهربائي من بعض الخطوط الإسرائيلية التي خرجت عن الخدمة نتيجة الأحوال الجوية.

وقالت إن هناك 3 خطوط كهرباء خرجت عن الخدمة وهي الخطوط المغذية لمحافظة خانيونس، وخط بغداد المغذي لمحافظة غزة وخط F7 المغذي للمحافظة الوسطى.

وأشارت إلى أن تعطل خطوط الكهرباء في قطاع غزة رفع نسبة العجز لمستويات كبيرة، فيما الطلب على الكهرباء وصل هذه الليلة إلى قرابة 600 ميجاوات.

وبينت أن ما هو متوفر لدى شركة كهرباء غزة حتى الآن 160 ميجاوات فقط، حيث تبذل طواقم الشركة جهود كبيرة للمحافظة على استقرار التيار الكهربائي وتواصل التنسيق مع الأطراف المعنية لضمان عودة الخطوط.

وأكدت شركة كهرباء غزة أنها لا تستطيع الآن تحديد ساعات وصل وفصل التيار الكهربائي في القطاع بسبب صعوبة الوضع وعدم استقرار حالة خطوط التيار الكهربائي.

يذكر بأن خطوط محافظة شمال غزة خرجت عن الخدمة صباح اليوم الثلاثاء وتمت إعادتها للخدمة بعد عدة ساعات من الانقطاع.