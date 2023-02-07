مصرع نائب حزب العدالة والتنمية التركي تحت أنقاض الزلزال

اسطنبول / وكالات/

توفي يعقوب طاش، نائب حزب العدالة والتنمية في مدينة أديامان، عالقًا تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا، بحسب موقع "NTV" الإخباري التركي.

وأعلن بولنت توران، نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، أنه تم الوصول إلى موقع يعقوب طاش، وأن الجهود لا تزال جارية لإنقاذه، وعند الوصول إليه كان قد لقى حتفه.

ونشر نائب حزب العدالة والتنمية في أيدين متين يافوز، رسالة تعزية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "علمت ببالغ الحزن وفاة نائب حزب العدالة والتنمية في أديامان يعقوب طاش، رحمة الله على نائبنا وعلى جميع شهداء الزلزال".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد في عموم البلاد لمدة 7 أيام من أجل ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وفقًا لموقع "TRT" التركي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام بسبب الزلازل التي حدثت في بلادنا اليوم 6 فبراير 2023. وسيتم رفع العلم يوم الأحد 12 فبراير 2023 في أنحاء البلاد وجميع المؤسسات التمثيلية الأجنبية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.