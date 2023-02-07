  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصرع نائب حزب العدالة والتنمية التركي تحت أنقاض الزلزال

الأربعاء 08 فبراير 2023 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع نائب حزب العدالة والتنمية التركي تحت أنقاض الزلزال



اسطنبول / وكالات/

توفي يعقوب طاش، نائب حزب العدالة والتنمية في مدينة أديامان، عالقًا تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا، بحسب موقع "NTV" الإخباري التركي.

وأعلن بولنت توران، نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، أنه تم الوصول إلى موقع يعقوب طاش، وأن الجهود لا تزال جارية لإنقاذه، وعند الوصول إليه كان قد لقى حتفه.

ونشر نائب حزب العدالة والتنمية في أيدين متين يافوز، رسالة تعزية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "علمت ببالغ الحزن وفاة نائب حزب العدالة والتنمية في أديامان يعقوب طاش، رحمة الله على نائبنا وعلى جميع شهداء الزلزال".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحداد في عموم البلاد لمدة 7 أيام من أجل ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وفقًا لموقع "TRT" التركي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام بسبب الزلازل التي حدثت في بلادنا اليوم 6 فبراير 2023. وسيتم رفع العلم يوم الأحد 12 فبراير 2023 في أنحاء البلاد وجميع المؤسسات التمثيلية الأجنبية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

ارتفاع في سعر صرف الدولار

كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة أمس

"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

التعليم بغزة: تعطيل الدراسة غداً الأربعاء

تركيا: ماتت ابنته تحت أنقاض الزلزال.. فأبى أن يترك يدها (صور)

الأخبار الرئيسية

20230207113252

هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

حالة تأهب في "إسرائيل" لمنع تصعيد محتمل قبل رمضان

photo_2023-02-07_16-30-39

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62

photo_2023-02-07_17-33-48

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

2023-02-07_14-59-49_110773

وفد من حماس يغادر قطاع غزة إلى مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم