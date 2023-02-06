الشيف التركي الشهير بوراك يبكي بحرقة ويوجه نداء استغاثة

وكالات/سما/

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مؤثرة للشيف التركي "المبتسم" بوراك وهو يبكي بحرقة شديدة على ما أصاب بلاده وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي وقع فجر أمس الاثنين.

وفي مقطع فيديو شاركه عبر حسابه في "إنستعرام"، انهار الشيف التركي الشهير بوراك باكيا، خلال حديثه عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

كما أظهر مقطع فيديو متداول الشيف بوراك وهو ينهار باكيا، ويطلب المساعدة من باقي البلدان والتدخل العاجل لأن الوضع كارثي وأصعب من أن يتحمله أي شخص، حيث قال متأثرا: "لا يمكنني أن أصف حزني..لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع".

وقال بوراك: "الوضع صعب جداً هنا..نحن لا نستطيع فعل أي شيء"، موجها نداء الاستغاثة إلى كل من يستطيع تقديم يد العون إلى شعبه وسوريا في هذه المحنة الأليمة.