  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض

الثلاثاء 07 فبراير 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عقاب 44".. إيران تكشف النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض



طهران/سما/

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أن طهران كشفت اليوم الثلاثاء النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض تحمل اسم "عقاب 44″، وهي الأولى من نوعها التي تكفي مساحتها الكبيرة للتعامل مع طائرات مقاتلة.

وأضافت الوكالة أن قاعدة "عقاب 44" قادرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وقاذفات وطائرات مسيرة لشن هجمات مفاجئة وعمليات بعيدة المدى.

ولم يشر تقرير الوكالة إلى موقع القاعدة ولكنه اكتفى بالقول إنها تتحصن بالجبال. وذكرت وكالة "إرنا" أن القاعدة مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة.

ووصف التقرير القاعدة بأنها واحدة من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، مشيرا إلى أنها مبنية على عمق مئات الأمتار، وفيها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.

مواجهة الهجمات
وقال رئيس الأركان العامة في إيران اللواء محمد باقري للتلفزيون الرسمي إن "أي هجوم على إيران من أعدائنا، بما في ذلك إسرائيل، سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة، بما فيها عقاب 44".


وأظهرت الصور المنشورة عن القاعدة الجوية الجديدة اللواء باقري، والقائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، إضافة الى عدد من المسؤولين العسكريين، وهم يتجولون في القاعدة ذات السقف الإسمنتي المقوس.



القائد العام للجيش (الأول من اليسار) ورئيس الأركان (وسط) يستمعان لشروحات بشأن مقاتلة في القاعدة الجديدة (رويترز)

وفي آخر مايو/أيار 2022، قدم الجيش الإيراني تفاصيل عن قاعدة أخرى تحت الأرض مخصصة حصريا للطائرات المسيرة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لحماية مقدراتها العسكرية من ضربات جوية محتملة من عدوها اللدود إسرائيل.

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن كشف عن قواعد مماثلة عائدة له.

تجدر الإشارة إلى أن أسطول إيران من الطائرات الحربية تهيمن عليه الطائرات الروسية من طراز "ميغ" (MIG) و"سوخوي" (Sukhoi) تعود إلى حقبة الاتحاد السوفياتي، فضلا عن طائرات حربية صينية من بينها "إف-7" (F-7)، إضافة لبعض الطائرات المقاتلة الأميركية من طراز "إف-4″ (F-4) و"إف-5" (F-5) اشترتها طهران قبل قيام الثورة الإيرانية في العام 1979.



القاعدة الجوية الإيرانية تقع على عمق مئات الأمتار وتتحصن بالجبال (رويترز)

#عقاب 44 #ايران

الأكثر قراءة اليوم

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هدم مبنى حي وادي قدوم في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-07_16-30-39

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 60

photo_2023-02-07_17-33-48

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

2023-02-07_14-59-49_110773

وفد من حماس يغادر قطاع غزة إلى مصر

photo_2023-02-06_17-29-35

التعليم بغزة: تعطيل الدراسة غداً الأربعاء

العليا الإسرائيلية تحدد موعدا للنظر بإخلاء "الخان الأحمر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم