عرنكي يشيد بدور جالياتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية

رام الله/سما/

أشاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين في المنظمة فيصل عرنكي، بدور جالياتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال عرنكي إن الهوية الفلسطينية الجامعة هي وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وإن من أبرز حقوق شعبنا هو حق تقرير مصيره الذي يتجسد بحق العودة، وحق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحق فلسطينيي الـ48 في المواطنة والمساواة الكاملة، وإلغاء نظام التمييز العنصري.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، ضم المدير العام للمعهد حابس الشروف، ومدير عام مكتبه إسماعيل النبالي، ومدير العلاقات العامة بركات فلاح، وعددا من مسؤولي دائرة شؤون المغتربين.

وأكد عرنكي أن الدائرة تعمل بروح التعاون القائم على الشراكة والاحترام المتبادل مع جميع المؤسسات الفلسطينية، والمرتكز على منهج علمي سليم لخدمة الوطن والمجتمع، وهي تشكل المرجعية وقناة الاتصال الرسمية مع الجاليات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها.

وأضاف أن هذه اللقاءات تأتي في السياق الاستراتيجي لعمل الدائرة وتعزيز توجهاتها وتمكينها، من خلال التركيز على وحدة التمثيل الفلسطيني وحمايته وتفعيل التواصل بين الوطن والشتات.

وأهاب بجالياتنا في كافة أماكن تواجدها بذل جهودها والتحرك لدى الرأي العام على المستويين الشعبي والرسمي لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإدانتها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية والقيام بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

بدوره، قدم الشروف عرضا عن معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي وأبرز نشاطاته، مؤكدا استعداد المعهد لمساندة أي جهد وطني ومؤسسي، بما يعزز وحدة المجتمع وانسجامه وقدرته على تحقيق مواجهة حقيقية للجم الاحتلال وعدوانه .