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الاحتلال يحول أسيرين مقدسيين للاعتقال الإداري

الثلاثاء 07 فبراير 2023 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول أسيرين مقدسيين للاعتقال الإداري



القدس المحتلة/سما/

 حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرين مقدسيين للاعتقال الإداري، وجددت اعتقال ثالث.

وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد أبو عصب، أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، بحق الأسيرين أحمد كايد محمود، ووائل ناصر، من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشابين محمود وناصر في الواحد والثلاثين من شهر كانون الثاني المنصرم، عقب مداهمة منزليهما في البلدة.

وفي السياق ذاته، جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير عثمان أحمد جلاجل، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، للمرة الثالثة، لمدة 6 أشهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب جلاجل في شهر أيار  الماضي، أثناء تواجده في المسجد الأقصى المبارك.

#الاعتقال الاداري

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