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غدا- انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل

الثلاثاء 07 فبراير 2023 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا- انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل



الخليل/سما/

 أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية انطلاق عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة الخليل يوم غد الأربعاء.

وقالت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن صناديق الاقتراع تفتتح أمام 3407 ناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الرابعة مساء.

وبينت أنه يتنافس 28 مرشحا في هذه الانتخابات لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 1954 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

#الخليل

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