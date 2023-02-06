جامعات وكليات بغزة تعلق الدوام الدراسي غدًا الأربعاء

غزة/سما/

قررت جامعات فلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، تعليق الدوام الدراسي، غدًا الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

بدورها، قالت المعاهد الأزهرية بغزة: "إنّه حرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في المعاهد الأزهرية، وبسبب المنخفض وسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، تعلن الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين عن تعليق الدوام الدراسي في فروع المعاهد يوم غدٍ الأربعاء".



من جانبها، قررت جامعة فلسطين، تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الأربعاء ، وذلك نظرًا للأحوال الجوية الراهنة.



كما أعلنت جامعة الأقصى، عن استمرار تعليق الدوام الأكاديمي والإداري في كافة فروع الجامعة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023م، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في ظل الظروف الجوية الراهنة".

وقي ذات السياق، قررت جامعة الأزهر بغزة، استمرار تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في جامعة الأزهر ليوم غد الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023، نظراً للأحوال الجوية السائدة في البلاد.

كما قالت الجامعة الإسلامية، في تصريحٍ لها: "إنّ نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظًا على سلامة العاملين وأبنائنا الطلبة، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 8/2/2023م في فروعها بغزة والوسطى والجنوب".

كما قررت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بغزة تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الأربعاء، حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة والعاملين في ظل الظروف الجوية الراهنة بغزة.

يتبع..