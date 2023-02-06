وزارة شؤون المرأة تطالب بإنقاذ حياة الأسيرة المريضة رجاء كرسوع

غزة/سما/

طالبت وزارة شؤون المرأة بإنقاذ حياة المواطنة المريضة رجاء كرسوع (٤٩ عاماً) والتحرك العاجل للإفراج عنها من سجون الاحتلال.

ودعت الوزارة في بيان صحفي المؤسسات الدولية والحقوقية للقيام بدورها بأسرع وقت، ولا سيما منظمتي حقوق الإنسان والصليب الأحمر.

وشددت على ضرورة سرعة التحرك لإنقاذ حياة كرسوع التي اعتقلها الاحتلال من منزلها بمخيم بلاطة في نابلس (فجر أمس) رغم ما تعاني من أمراض مزمنة ومشكلات صحية عديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المريضة كرسوع بحاجة إلى متابعة ورعاية دائمة، حيث أن مواصلة الاحتلال اعتقالها يشكل تدهوراً لصحتها ويعرض حياتها للخطر.

واعتبرت أن الصمت على ممارسات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية وخاصة الأسيرات خطير جداً وله تداعيات كبيرة، مشددة على ضرورة أن تقوم كل جهة معنية بدورها لوقف هذه الممارسات الوحشية بشكل عاجل.