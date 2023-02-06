  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتصاد غزة: استعداد المنتجين لتوفير كميات كبيرة من "الجينز"

الثلاثاء 07 فبراير 2023 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة: استعداد المنتجين لتوفير كميات كبيرة من "الجينز"



غزة/سما/

أكد مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة أسامة نوفل، استعداد المنتجين توفير كميات كبيرة من "الجينز" لكل التجار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض "الجينز" المحلي بمقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بإشراف اتحاد الملابس والنسيج، بمشاركة رئيس لجنة دعم المنتج المحلي رائد الجزار، ومدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي.

وقال نوفل إن مصانع الخياطة في قطاع غزة لديها القدرة الكافية على انتاج ملابس الجينز وبالكميات المطلوبة، وتغطية السوق المحلي بالمواصفات وبجودة تنافس الملابس المستوردة.

وأضاف أن الوزارة تدعم إقامة مثل هذه المعارض لما تحقق العديد من الأهداف، أهمها توفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للصناعات المحلية، وتشجيع المنتج المحلي.

#وزارة الاقتصاد بغزة

الأكثر قراءة اليوم

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هدم مبنى حي وادي قدوم في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-07_16-30-39

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 58

photo_2023-02-07_17-33-48

نتنياهو: لا بديل عن سيطرتنا الأمنية على الضفة.. السلطة الفلسطينية لا تقوم بدورها

2023-02-07_14-59-49_110773

وفد من حماس يغادر قطاع غزة إلى مصر

photo_2023-02-06_17-29-35

التعليم بغزة: تعطيل الدراسة غداً الأربعاء

العليا الإسرائيلية تحدد موعدا للنظر بإخلاء "الخان الأحمر"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم