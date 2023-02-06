اقتصاد غزة: استعداد المنتجين لتوفير كميات كبيرة من "الجينز"

غزة/سما/

أكد مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة أسامة نوفل، استعداد المنتجين توفير كميات كبيرة من "الجينز" لكل التجار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض "الجينز" المحلي بمقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بإشراف اتحاد الملابس والنسيج، بمشاركة رئيس لجنة دعم المنتج المحلي رائد الجزار، ومدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص تامر الزويدي.

وقال نوفل إن مصانع الخياطة في قطاع غزة لديها القدرة الكافية على انتاج ملابس الجينز وبالكميات المطلوبة، وتغطية السوق المحلي بالمواصفات وبجودة تنافس الملابس المستوردة.

وأضاف أن الوزارة تدعم إقامة مثل هذه المعارض لما تحقق العديد من الأهداف، أهمها توفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة والحد من البطالة وزيادة الحصة السوقية للصناعات المحلية، وتشجيع المنتج المحلي.