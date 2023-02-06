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ضبط 20 فرش حشيش في محافظتي الوسطى وخانيونس

الثلاثاء 07 فبراير 2023 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 20 فرش حشيش في محافظتي الوسطى وخانيونس



خانيونس/سما/

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة في قطاع غزة عن ضبط (20) فرش حشيش خلال مهمتين منفصلتين لها على شاطئ بحر محافظتي الوسطى وخانيونس.

وفي التفاصيل، أوضحت "مكافحة المخدرات" أنها تلقت معلومات حول وجود أجسام مشبوهة على شاطئ بحر منطقتي "الوسطى وخانيونس".

وأضافت المكافحة، أن قوة من عناصرها توجهت إلى مكان الأجسام المشبوهة، مبينةً أنه وخلال الفحص تبين أنها مواد مخدرة من نوع "حشيش".

وبيّنت المكافحة أنه تم العثور على (10) فروش حشيش على ساحل منطقة الوسطى، فيما عثرت على )10(فروش أخرى على ساحل منطقة خانيونس، لافتةً إلى أنه تم تحريز المواد المضبوطة حسب الأصول.

#خانيونس

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