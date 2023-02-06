"شارلي إبيدو" الفرنسية تسخر من ضحايا الدمار في تركيا (صورة)

وكالات/سما/

نشرت مجلة "شارلي إبيدو" رسما كاريكاتوريا للدمار الذي وقع جراء الزلزال في تركيا فجر يوم الاثنين، وكتبت عليه "لسنا حتى بحاجة لإرسال دبابات" (لإحداث مثل هذا الدمار).

ونشرت المجلة عبر حسابها على "تويتر" صورة لبناء مدمر بعنوان "زلزال في تركيا، لا داعي لإرسال دبابات"، في إشارة إلى حجم الدمار الذي خلفه الزلزال.

ولاقت المجلة الفرنسية، انتقادات واسعة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مواد توصف بـ "جريمة كراهية" بشأن الزلزال الذي ضرب عدة ولايات تركية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 3419 قتيلا.

وضرب زلزال فجر الاثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه بعد عدة ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.