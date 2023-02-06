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هنية يصل القاهرة

وفد من حماس يغادر قطاع غزة إلى مصر

الثلاثاء 07 فبراير 2023 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حماس يغادر قطاع غزة إلى مصر



غزة/سما/

غادر وفد من حركة "حماس" قطاع غزة، الثلاثاء، متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي يصلها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الأربعاء، للاجتماع مع مسؤولين مصريين لبحث الأوضاع في فلسطين، حسب مصدر بالحركة.

وفي تصريح للأناضول، قال مصدر في "حماس"، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن "وفداً يضم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس، وعضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، غادرا القطاع عبر معبر رفح البري (جنوب)، في طريقهما إلى القاهرة".

وأضاف المصدر، أن "هذا الوفد سيلتحق بوفد آخر من حماس بالخارج برئاسة إسماعيل هنية، سيصل الأربعاء، إلى القاهرة تلبية لدعوة مصرية رسمية".

ومن المقرر أن يجري الوفد، وفق المصدر، مباحثات مع مسؤولين مصريين حول الأوضاع في فلسطين، دون مزيد من التفاصيل.

والخميس، أعلنت الحركة عن تلقّي هنية دعوة رسمية لزيارة مصر خلال الأسبوع الجاري.

وقال حازم قاسم، متحدث الحركة، الخميس، إن الزيارة "تأتي في إطار التواصل المستمر بين الحركة والقاهرة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أن الزيارة "تهدف إلى وضع مصر في صورة العدوان الإسرائيلي المستمر على المقدّسات الإسلامية والمسيحية والجرائم في الضفة الغربية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" عن اختتام زيارة لمصر أجراها وفد لها برئاسة الأمين العام زياد النخّالة، بدأها مساء الجمعة.

وقالت الحركة في بيان، إن "النخالة التقى عددا من المسؤولين المصريين، وعقد اجتماعا رسميا مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل".

وبحث النخالة مع المسؤولين "التطورات الميدانية في الضفة الغربية والقدس، وملف المصالحة الفلسطينية"، وفق البيان.

وخلال السنوات الماضية، دأبت مصر على لعب دور الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوفق التصعيد في قطاع غزة، فضلا عن دورها في ملف المصالحة الداخلية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.

#حماس #غزة #مصر

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