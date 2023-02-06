تركيا: ماتت ابنته تحت أنقاض الزلزال.. فأبى أن يترك يدها

وكالات/سما/

تتوالى صور المأساة من تركيا وسوريا، لهول ما حل بالبلدين جراء الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف وخلف الكثير من الأضرار.

والتقطت عدسة كاميرا وكالة "فرانس برس" صورة مؤثرة لأب تركي يدعى مسعود هانسر، يرفض ترك يد ابنته الميتة تحت الأنقاض.

وعكست ملامح الأب المكلوم حالة حزن كبير، بانتظار فرق الإنقاذ لانتشالها من تحت الركام.

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.



وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أديلهايد مارشانغ، أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة: "تظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليونا، بينهم نحو 5 ملايين في وضع ضعف".

وأضافت: "تدرك منظمة الصحة العالمية قدرة تركيا القوية على الاستجابة وتعتبر أن الاحتياجات الرئيسية التي لم تُلبَّ قد تكون في سوريا على المدى القريب والمتوسط".

وتسبب الزلزال، الذي تبعته عدة هزات ارتدادية قوية، بمقتل أكثر من 5 آلاف شخص في تركيا وسوريا وبإصابة وتشريد الآلاف في ظلّ برد قارس، لكن الحصيلة لا تزال أولية.