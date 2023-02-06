"كتيبة مخيم عقبة جبر" تدعو للنفير العام

أريحا/سما/

أصدرت كتيبة مخيم عقبة، مساء اليوم الثلاثاء، بيانًا لجماهير شعبنا، دعت فيه للنفير العام والعصيان المدني في كل مناطق مدينة أريحا.

وقالت الكتيبة في بيانها: "ندعو جماهير مدينتا الباسلة، إلى النفير العام والعصيان المدني الشامل في جميع شوارع ومناطق مدينة اريحا والمخيم في تمام الساعة الثالثة عصرَ هذا اليوم إلى إشعال الإطارات ووضع المتاريس وإغلاق الشوارع".

وأضافت: "لتكن رسالة واضحة منكم على التفافكم حول حالة المقاومة، ورفضكم لسياسة احتجاز جثامين الشهداء التي تتبعها دولة الاحتلال".



وأكدت الكتيبة على استمرار النفير العام والعصيان المدني حتى تحقيق المطالب بالإفراج عن جثامين شهداءها، مشيرة إلى أن الحاضنة الشعبية هي الأساس في أي حالة مقاومة.