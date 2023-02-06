النخالة يعزي الرئيس بشار الأسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر

دمشق/سما/

وجه الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة رسالة للرئيس السوري بشار الأسد ، أعرب فيها عن كامل تضامنه وتضامن حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، والشعب الفلسطيني مع سوريا الشقيقة جراء المحنة التي تعرضت لها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مخلفاً أعداداُ كبيرة من الضحايا وحول مدناً كاملة إلى مناطق منكوبة .

وعبر الأمين العام في رسالته عن خالص التعازي للرئيس بشار الأسد وللشعب السوري الشقيق بضحايا الزلزال المدمر ، مواسياً العائلات الثكلى والمنكوبة .

وختم ال الأمين العام رسالته بالتضرع إلى المولى عز وجل أن يعين سوريا وشعبها على تجاوز هذا الابتلاء والمحنة العصيبة ، وأن تكون فرصة لتعافي سوريا والخروج موحدة وقوية من كل الأزمات والتحديات التي واجهتها.

يذكر أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس السورية، بلغ أكثر من ألفي قتيل، ونحو ألفين و500 جريح.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال في تركيا ألفاً 762 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 12 ألفاً.

فيما بلغ عدد ضحايا الزلزال في مناطق شمال سوريا، ألفا و293 قتيلا، ونحو ألفين و500 جريح، وفق مصادر سورية.

وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال الذي ضرب أمس سوريا وتركيا، إلى 50 فلسطينياً، حتى اللحظة، فيما لا زالت الأرقام مرشحة للارتفاع.