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نادي الأسير: أكثر من 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال

الثلاثاء 07 فبراير 2023 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: أكثر من 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال



رام الله/سما/

ا- أفاد نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 900 معتقل، من بينهم المعتقلة رغد الفني، وخمسة أطفال.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن المعتقلين الإداريين يقبعون بشكل أساس في ثلاثة سجون، هي: عوفر (379)، والنقب (345)، ومجدو (160)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وأشار إلى أن ‏الاحتلال أصدر أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ على مدار التسع سنوات الماضية، وكانت أعلى نسبة خلال العام المنصرم، بواقع 2409 أوامر.

وبين أن أكبر المعتقلين الإداريين سنّا هو المعتقل جمال النسر (76 عاما)، مشيرا إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقا، ومنهم من أمضى في الأسر سنوات.

وأضاف نادي الأسير أن ‏أكثر من 80 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.

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#نادي الاسير الفلسطيني

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