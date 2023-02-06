  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العليا الإسرائيلية تحدد موعدا للنظر بإخلاء "الخان الأحمر"

الثلاثاء 07 فبراير 2023 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية تحدد موعدا للنظر بإخلاء "الخان الأحمر"



القدس المحتلة/سما/

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير قرية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، ستنعقد في الأول من أيار/ مايو المقبل، وردت طلب الحكومة بتأجيل تقديم ردها حول تهجير القرية الفلسطينية لمدة أربعة أشهر.

جاء ذلك في قرار صدر عن القاضي نوعام سولبيرغ، في أعقاب طلب الحكومة إمهالها حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل، لبلورة ردها المفصل في هذه القضية "المعقدة والبالغة الحساسية"، على حد تعبير الحكومة التي شددت على أنها تعتزم "نفيذ أوامر الهدم".

وبموجب قرار القاضي سولبيرغ الذي اعتبر أن "طريق الدولة" في طلبات التأجيل "غير مقبولة"، ستكون الحكومة الإسرائيلية ملزمة بتقديم ردها للعليا بشأن موعد إخلاء وتهجير خان الأحمر حتى نيسان/ أبريل المقبل، علما بأن الحكومة طلبت تأجيل تقديم ردها إلى المحكمة بهذا الشأن تسع مرات.

وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منحت المحكمة العليا، الحكومة السابقة، برئاسة يائير لبيد، مهلة للرد على التماس بشأن تأجيل إخلاء القرية الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير أهاليها، إلى ما بعد انتخابات الكنيست التي جرت مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ووافقت المحكمة على تأخير تقديم رد الحكومة على التماس بشأن تأجيل هدم القرية وتهجير سكانها لتوضيح مسألة امتناعها عن التحرك لإخلاء القرية. وطالبت الحكومة السابقة بتأجيل تقديم ردها على الالتماس في ظل "عدم إمكانية التعامل مع القضية خلال فترة ولاية حكومة انتقالية".

#العليا الاسرائيلية #الخان الاحمر

الأكثر قراءة اليوم

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في الضفة وغزة

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-06_17-29-35

التعليم بغزة: تعطيل الدراسة غداً الأربعاء

photo_2023-02-07_15-45-13

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 5000 قتيل

photo_2023-02-07_14-37-16

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زالزال تركيا وسوريا

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

واللا العبري يكشف : نتنياهو يقبل طلبا أمريكيا مقابل وقف تحرك "أبو مازن" ضد إسرائيل دوليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم