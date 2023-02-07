الدفاع المدني بغزة ينفذ 43 مهمة خلال المنخفض الجوي الحالي

غزة/سما/

نفذت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة منذ دخول المنخفض الجوي صباح أمس حتى عصر اليوم الثلاثاء (43) مهمة، تعدد بين مهمات إطفاء وإنقاذ وإسعاف.

وأوضح تقرير أصدرته مديرية الدفاع المدني، أن طواقم الإطفاء أخدمت خلال المنخفض ثلاثة حرائق، وتعاملت مع 17 منزل تعرضت أسقفها الرينجو للتطاير والضرر، كما أزالت 10 لوحات إعلانية وشجرة تعرضت للسقوط بفعل الرياح الشديدة.

وأضاف التقرير أن الطواقم نفذت أيضا تسعة مهمات إسعافية مع المواطنين، وعملت على شفط تجمعات مياه الأمطار من ثلاثة منازل، وسحبت سيارة علقت في الطرق.