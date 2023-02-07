ديوان الموظفين بغزة يعلن النتائج النهائية لوظيفة مدير دائرة

أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن النتائج النهائية لوظائف مدير دائرة (المرحلة الأولى)، كما يلي :
* مدير دائرة مكتب رئيس مكتب الإعلامي الحكومي -الاعلام الحكومي
* مدير دائرة الأسرة والطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية
* مدير دائرة التأمين الصحي والإعفاءات -وزارة التنمية الاجتماعية
* مدير دائرة الرقابة المهنية والفنية -وزارة التنمية الاجتماعية
* مدير دائرة حماية الطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية
* مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية -وزارة التنمية الاجتماعية
* مدير دائرة وحدة الشكاوى -وزارة التنمية الاجتماعية
* مدير دائرة الاستيعاب والتوزيع -وزارة الداخلية
* مدير دائرة السياسات والتخطيط -وزارة الداخلية
* مدير دائرة الشؤون المالية -وزارة الداخلية
* مدير دائرة مؤشرات الأداء -وزارة الداخلية
* مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة والآثار
* مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة والآثار
* مدير دائرة التخطيط والجودة -وزارة العدل
* مدير دائرة الشؤون الإدارية -وزارة العدل
* مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة العدل
* مدير دائرة الرقابة على الأجهزة الأمنية -وزارة المالية
* مدير دائرة المعلومات الجمركية -وزارة المالية
* مدير دائرة قطاع التنمية الاجتماعية -وزارة المالية
* مدير دائرة وحدة الأرشيف العام -وزارة المالية
* مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة المالية
* مدير دائرة الجمعيات النسوية -وزارة المرأة
* مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة
* مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة
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