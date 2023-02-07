ديوان الموظفين بغزة يعلن النتائج النهائية لوظيفة مدير دائرة

غزة/سما/

أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن النتائج النهائية لوظائف مدير دائرة (المرحلة الأولى)، كما يلي :

* مدير دائرة مكتب رئيس مكتب الإعلامي الحكومي -الاعلام الحكومي

* مدير دائرة الأسرة والطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية

* مدير دائرة التأمين الصحي والإعفاءات -وزارة التنمية الاجتماعية

* مدير دائرة الرقابة المهنية والفنية -وزارة التنمية الاجتماعية

* مدير دائرة حماية الطفولة -وزارة التنمية الاجتماعية

* مدير دائرة مراكز الرعاية الاجتماعية -وزارة التنمية الاجتماعية

* مدير دائرة وحدة الشكاوى -وزارة التنمية الاجتماعية

* مدير دائرة الاستيعاب والتوزيع -وزارة الداخلية

* مدير دائرة السياسات والتخطيط -وزارة الداخلية

* مدير دائرة الشؤون المالية -وزارة الداخلية

* مدير دائرة مؤشرات الأداء -وزارة الداخلية

* مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة والآثار

* مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة والآثار

* مدير دائرة التخطيط والجودة -وزارة العدل

* مدير دائرة الشؤون الإدارية -وزارة العدل

* مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة العدل

* مدير دائرة الرقابة على الأجهزة الأمنية -وزارة المالية

* مدير دائرة المعلومات الجمركية -وزارة المالية

* مدير دائرة قطاع التنمية الاجتماعية -وزارة المالية

* مدير دائرة وحدة الأرشيف العام -وزارة المالية

* مدير دائرة وحدة الرقابة الداخلية -وزارة المالية

* مدير دائرة الجمعيات النسوية -وزارة المرأة

* مدير دائرة مكتب الوكيل -وزارة السياحة

* مدير دائرة المواقع والتنقيب -وزارة السياحة

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