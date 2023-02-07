  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية سقوط حجارة من جدران مصلى قبة الصخرة

الثلاثاء 07 فبراير 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحمل الاحتلال مسؤولية سقوط حجارة من جدران مصلى قبة الصخرة



القدس المحتلة/سما/

حملت حركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تساقط العديد من حجارة مصلى قبة الصخرة المشرفة، في المسجد الأقصى، واعتبرتها جريمة إسرائيلية جديدة، ستؤدي إلى تبعات خطيرة.

وأضاف الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سقوط حجارة الجهة الخارجية الغربية لمصلى قبة الصخرة المشرفة، ونعتبره حادثة خطيرة، تكشف استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في منع ترميم المسجد الأقصى منذ سنوات، ما يبعث بإنذار خطر يهدد المسجد الأقصى والمصلين، والمعتكفين، والمرابطين فيه".

وأكد حمادة، أن استمرار إسرائيل في تصعيد مخططات التهويد والحفريات الممنهجة تحت المسجد الأقصى، يعرض مرافقه ومصلياته لأخطار التعرية والتشققات وسقوط حجارته، وتعتبر جرائم بشعة تنتهك قدسية المسجد الأقصى، وتستفز مشاعر الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني سيبقى سدا منيعا في الدفاع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بجميع الوسائل المتاحة.

#حماس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في الضفة وغزة

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

العليا الإسرائيلية تحدد موعدا للنظر بإخلاء "الخان الأحمر"

photo_2023-02-07_15-45-13

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 5000 قتيل

photo_2023-02-07_14-37-16

ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زالزال تركيا وسوريا

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

واللا العبري يكشف : نتنياهو يقبل طلبا أمريكيا مقابل وقف تحرك "أبو مازن" ضد إسرائيل دوليا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم