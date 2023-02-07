حماس تحمل الاحتلال مسؤولية سقوط حجارة من جدران مصلى قبة الصخرة

القدس المحتلة/سما/

حملت حركة "حماس"، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تساقط العديد من حجارة مصلى قبة الصخرة المشرفة، في المسجد الأقصى، واعتبرتها جريمة إسرائيلية جديدة، ستؤدي إلى تبعات خطيرة.

وأضاف الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سقوط حجارة الجهة الخارجية الغربية لمصلى قبة الصخرة المشرفة، ونعتبره حادثة خطيرة، تكشف استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في منع ترميم المسجد الأقصى منذ سنوات، ما يبعث بإنذار خطر يهدد المسجد الأقصى والمصلين، والمعتكفين، والمرابطين فيه".

وأكد حمادة، أن استمرار إسرائيل في تصعيد مخططات التهويد والحفريات الممنهجة تحت المسجد الأقصى، يعرض مرافقه ومصلياته لأخطار التعرية والتشققات وسقوط حجارته، وتعتبر جرائم بشعة تنتهك قدسية المسجد الأقصى، وتستفز مشاعر الشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.

ونوه بأن الشعب الفلسطيني سيبقى سدا منيعا في الدفاع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بجميع الوسائل المتاحة.