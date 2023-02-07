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كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة أمس

الثلاثاء 07 فبراير 2023 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة أمس



غزة/سما/

قالت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة بغزة، إن كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة خلال يوم أمس الاثنين، بلغت  4,05 مليون متر مكعب.

وذكرت الوزارة لـ"الرأي" أن عدد أيام الهطول بلغ 20 يوماً وبلغت النسبة المئوية للهطول 61,1% من المعدل العام لكافة المحافظات.

وبينت أن متوسط الهطول لكافة المناطق منذ بداية الموسم 219,1 ملم، ومتوسط الهطول لهذا اليوم 14,7 ملم.

كذلك أوضحت أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 67,3 مليون متر مكعب.

وقالت إن أعلى هطول للأمطار سجل في بيت لاهيا 31ملم، وكمية الأمطار التي هطلت لهذا اليوم 4,05 مليون متر مكعب.

ويمر قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بمنخفض ماطر بدأ أمس الاثنين ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

#الامطار غزة

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