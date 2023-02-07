توزيع منحة الأمير أبو تركي لأهالي القدس الذين أدوا فريضة الحج العام الماضي

القدس المحتلة/سما/

وزعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية منحة مالية مقدمة من الأمير الشيخ أبو تركي للمواطنين المقدسيين الذين أدوا فريضة الحج العام الماضي 2022.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في مسرح مؤسسة دار الأيتام الإسلامية الصناعية ببلدة العيزرية في القدس المحتلة، لتوزيع معونة أبو تركي، بحضور نائب محافظ القدس عبد الله صيام ومدير مكتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية في فلسطين إبراهيم الراشد.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، أن هذه المنحة سيكون لها الأثر الكبير على المواطن المقدسي بتعزيز صموده ورباطه، خاصة في ظل الظروف الصعبة والحصار المفروض على أبناء شعبنا.

ودعا البكري الأشقاء في الدول العربية والإسلامية الى ضرورة استمرار دعم القدس والمقدسيين، لان المرحلة تستدعي مواصلة العمل ودعم حقوقنا في الحرية والاستقلال، وحشد الدعم اللازم للمسجد الأقصى لمواجهة الهجمة الإسرائيلية عليه.

بدوره، أكد صيام أن ما تمارسه سلطات الاحتلال في مدينة القدس من محاولات تهويد كافة القطاعات، يستدعي العمل على تقديم الأفضل للقدس وتثبيت صمود المواطن الفلسطيني عليها، خاصة المرابطين في المسجد الأقصى لسد الطريق أمام المخططات الهادفة لإنهاء قضية القدس.