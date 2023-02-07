تشييع جثمان الشهيد حمزة الأشقر شرق نابلس

نابلس/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد حمزة الأشقر (17 عامًا)، والذي ارتقى فجراً برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم حي المساكن الشعبية في المنطقة الشرقية من المدينة، بذريعة ملاحقة واعتقال مطلوبين.

وانطلقت الجنازة من أمام مستشفى رفيديا بحضور ممثلي القوى الوطنية والمؤسسات والفعاليات المختلفة، وصولاً إلى مدخل المخيم، حيث كان في استقباله آلاف المواطنين الذين تبادلوا حمل الجثمان الذي لف بالعلم الفلسطيني، فوق الأكتاف والسير به في أزقة وشوارع المخيم.

وشارك في الجنازة عشرات المسلحين الذين أطلقوا زخات من الرصاص، وسط هتافات غاضبة ومنددة بالاحتلال، وصولاً إلى منزل ذوي الشهيد الذين ألقوا نظرة الوداع الأخير عليه في مشاهد مؤثرة.

وجرى نقل الجثمان إلى مسجد الهدى حيث أقيمت الصلاة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة المخيم.