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هيئة الأسرى تطمئن شعبنا على سلامة الأشبال في "سجن الدامون "

الثلاثاء 07 فبراير 2023 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تطمئن شعبنا على سلامة الأشبال في "سجن الدامون "



رام الله/سما/

طمأنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا على صحة وسلامة أبناءنا الأشبال في قسم "الدامون"، وذلك بعد تمكن محامية الهيئة هبة مصالحة من زيارتها للسجن.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن كافة أمور أسرانا الأشبال بخير، ولا يوجد هناك أي إصابات في صفوفهم، فلا داعي للقلق، مشيرةً إلى أن هناك ما زالت عقوبات مفروضة بحقهم، والتي تجري متابعتها ومعالجتها بكثب من قبل قيادة  الاشبال و الحركة الأسيرة".

وطالبت كافة أبناء شعبنا عدم الانسياق وراء الاشاعات التي  تروج، والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية.

يذكر أن إدارة سجن "الدامون" اقتحمت  قسم الأشبال يوم أمس، وقامت بالاعتداء عليهم، كما فرضت عقوبات قاسية بحقهم منها: منع الاتصال الهاتفي، مصادرة الأدوات الكهربائية، منع الزيارة لمدة شهر، تحويل غرف الأشبال لزنازين لمدة 4 أيام، إغلاق الكنتينة لمدة أسبوع ومنع الزيارة لمدة شهر.

#هيئة شؤون الأسرى

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