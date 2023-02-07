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سرايا القدس تزف مؤسس كتيبة عقبة جبر

الثلاثاء 07 فبراير 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تزف مؤسس كتيبة عقبة جبر



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس مساء الثلاثاء، ارتقاء مؤسس كتيبة جبر عقبة في أريحا الشهيد ثائر خالد عوضات مقيطي خلال اشتباك مسلح برفقة ثلة من مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام، أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم أمس الاثنين.

وأكدت سرايا القدس في بيانٍ لها، أن ارتقاء الشهيد القائد ثائر عوضات ورفاقه الأبطال في مواجهة شرسة تعتبر امتداداً للمواجهة مع الاحتلال المجرم في كل الساحات وتأكيداً على الاستمرار في خيار الجهاد والمقاومة.

وشددت السرايا على أن دماء الشهداء الأطهار الذين قضت مضاجع الاحتلال ستبقى وقوداً لمزيد من العنفوان والتصدي وستتحول إلى لعنة تطارد الاحتلال وقطعان المستوطنين حتى دحره عن أرضنا فلسطين.

وأضافت: " لقد حمل الشهيد البطل ثائر ورفاقه الشهداء على عاتقهم وصية إخوانهم ممن سبقوهم إلى الجنان، والذين أشعلوا نار المواجهة مع المحتل وفي مقدمتهم الشهيد القائد جميل العموري مجدد الاشتباك ومؤسس كتيبة جنين، لتصبح كتائبنا المظفرة تؤرق الاحتلال من جنين إلى نابلس وطوباس وطولكرم وبلاطة والخليل حتى أريحا".

ووجهت السرايا التحية لكل لأهلنا الصامدين الصابرين في أريحا وفي ضفتنا الباسلة والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى البواسل.

#سرايا القدس #ثائر عوضات #الشهيد صائر عوضات

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