مصر تحذر من "تداعيات خطيرة" لاستمرار التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

القاهرة/سما/

حذرت مصر، اليوم الثلاثاء، من "التداعيات الخطيرة" لاستمرار التصعيد بين "إسرائيل" والفلسطينيين على الأمن في المنطقة، وعلى فرص حل الدولتين، ودعت "إسرائيل" إلى التوقف عن القيام باجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب لقاء جمع في القاهرة الوزير سامح شكري والمبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفين كوبمانز.

حرص مستمر من جانب الأطراف الدولية على التشاور والتنسيق مع مصر لدعم جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، وبحث سبل إحياء عملية السلام… الوزير سامح شكري يستقبل الآن مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط "سڤن كوبمانز" @EUSR_Koopmans pic.twitter.com/VtEJtOgewJ — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 7, 2023



وخلال اللقاء، استعرض شكري "التطورات الأخيرة على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية، وما تشهده من وتيرة متزايدة للعنف تهدد بخروج الأوضاع عن السيطرة".



وحذر وزير الخارجية المصري "من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى فرص حل الدولتين".

وأكد شكري على الموقف المصري الداعي إلى "ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض، وتوقف إسرائيل عن القيام بإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني".

وقال إن للتهدئة "أثر مباشر على خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل فى تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية".





وتطرق إلى الدور "المهم" الذي يستطيع الشركاء الدوليون، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، الاضطلاع به "لوضع حد للتوتر الحالي ووقف الانتهاكات والاعتداءات على الفلسطينيين وتشجيع الأطراف على العودة إلى المفاوضات".



