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الاحتلال يعيد الأسيرة ياسمين شعبان إلى سجن "الدامون"

الثلاثاء 07 فبراير 2023 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد الأسيرة ياسمين شعبان إلى سجن "الدامون"



رام الله/سما/

 أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الأسيرة ياسمين شعبان إلى سجن "الدامون"، بعد زجها في زنازين العزل لعدة أيام.

وكانت الأسيرة شعبان قد خاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 7 أيام، رفضًا لقرار عزلها، ولظروف اعتقالها الصعبة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"وفا"، أن نقل الأسيرة شعبان إلى "دامون" جاء بناءً على تفاهم جرى بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال، لإعادة نقلها وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق الأسيرات كافة.

والأسيرة ياسمين شعبان (40 عامًا) من بلدة الجلمة بمحافظة جنين، اعتُقلت في الأول من آذار/مارس 2022، وهي موقوفة. أمضت في سجون الاحتلال سابقًا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء.

 يذكر أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة كانت قد أعلنت قبل نحو أسبوع حالة الاستنفار العام في جميع السجون والمعتقلات، وهددت بإجراءات تصعيدية إضافية، في حال استمرار الاعتداءات والممارسات العقابية، مؤكدة أن الأسيرات "خط أحمر".

#ياسمين شعبان #الدامون

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