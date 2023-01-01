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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 07 فبراير 2023 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، والتي تركزت حول الأخبار المتعلقة بزلزال تركيا وسوريا.

 

هآرتس  

الهزة الأرضية قد تؤثر في مصير أردوغان السياسي  

أكثر من 4300 قتيل في تركيا وسوريا  

التوتر الأمني يمتد إلى أريحا أيضًا ويسبب وجع رأس لنتنياهو أمام الولايات المتحدة  

على خلفية الضغط الدولي وبأمر من مكتب نتنياهو تم تجميد هدم مبنى في القدس الشرقية لكن أمر الهدم لم يُلغَ  

بلدية كفار سابا تلغي لقاءً بين عائلات ثكلى فلسطينية بسبب تهديد اليمين  

مذيع في إذاعة خاصة بالقدس يدعو وزير القضاء إلى ضرب رئيسة المحكمة العليا بالعصا  

 

معاريف  

عندما تهتز الأرض: شعرنا بنهاية العالم  

الهزة الأرضية الأكثر كارثية منذ 80 عامًا والتوقعات بآلاف القتلى والمفقودين  

أردوغان يشكر إسرائيل على مساعدتها وإرسال طواقم إنقاذ إلى تركيا  

أعضاء كنيست من المعارضة يصرخون على رئيس لجنة الدستور والقانون: أنت لست الملك هنا  

جانتس: إذا استمر الليكود في خطته لإضعاف الجهاز القضائي فسنستغل الحق بالإضراب العام  

 

يديعوت أحرونوت  

الكارثة في سوريا وتركيا: من الممكن أن تحدث مثل هذه الهزة في إسرائيل وبسبب البنية التحتية الهشة والمباني القديمة سيكون الثمن غاليًا  

المستشارة القانونية تفحص مواصلة وزير الداخلية والصحة مهامه من بيته على الرغم من إلغاء تعيين المحكمة العليا له  

الائتلاف الحكومي يصر على إعادة درعي للحكومة بإقرار قانون "درعي 2"  

شركة "ويز" العالمية تسحب أموالها من البنوك الإسرائيلية احتجاجًا على إضعاف الجهاز القضائي  

نافه درومي تكتب: انتقاد إضعاف الجهاز القضائي من قبل أمريكا وفرنسا لا سامية وكراهية باليهود

#الصحف الإسرائيلية

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