رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، والتي تركزت حول الأخبار المتعلقة بزلزال تركيا وسوريا.

هآرتس

الهزة الأرضية قد تؤثر في مصير أردوغان السياسي

أكثر من 4300 قتيل في تركيا وسوريا

التوتر الأمني يمتد إلى أريحا أيضًا ويسبب وجع رأس لنتنياهو أمام الولايات المتحدة

على خلفية الضغط الدولي وبأمر من مكتب نتنياهو تم تجميد هدم مبنى في القدس الشرقية لكن أمر الهدم لم يُلغَ

بلدية كفار سابا تلغي لقاءً بين عائلات ثكلى فلسطينية بسبب تهديد اليمين

مذيع في إذاعة خاصة بالقدس يدعو وزير القضاء إلى ضرب رئيسة المحكمة العليا بالعصا

معاريف

عندما تهتز الأرض: شعرنا بنهاية العالم

الهزة الأرضية الأكثر كارثية منذ 80 عامًا والتوقعات بآلاف القتلى والمفقودين

أردوغان يشكر إسرائيل على مساعدتها وإرسال طواقم إنقاذ إلى تركيا

أعضاء كنيست من المعارضة يصرخون على رئيس لجنة الدستور والقانون: أنت لست الملك هنا

جانتس: إذا استمر الليكود في خطته لإضعاف الجهاز القضائي فسنستغل الحق بالإضراب العام

يديعوت أحرونوت

الكارثة في سوريا وتركيا: من الممكن أن تحدث مثل هذه الهزة في إسرائيل وبسبب البنية التحتية الهشة والمباني القديمة سيكون الثمن غاليًا

المستشارة القانونية تفحص مواصلة وزير الداخلية والصحة مهامه من بيته على الرغم من إلغاء تعيين المحكمة العليا له

الائتلاف الحكومي يصر على إعادة درعي للحكومة بإقرار قانون "درعي 2"

شركة "ويز" العالمية تسحب أموالها من البنوك الإسرائيلية احتجاجًا على إضعاف الجهاز القضائي

نافه درومي تكتب: انتقاد إضعاف الجهاز القضائي من قبل أمريكا وفرنسا لا سامية وكراهية باليهود