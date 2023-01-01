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مخيم عسكر يشيع جثمان الشهيد حمزة الأشقر

الثلاثاء 07 فبراير 2023 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخيم عسكر يشيع جثمان الشهيد حمزة الأشقر



رام الله / سما /

 شيّعت جماهير غفيرة من أهالي مخيم عسكر بمدينة نابلس، ظهر يوم الثلاثاء، جثمان الشهيد حمزة الأشقر (17 عاما)، الذي ارتقى فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال أثناء اقتحامه المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه منزل ذوي الشهيد الأشقر، لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه، ثم مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وكانت وزارة الصحة اكدت ان الفتى حمزة أمجد الأشقر، اصيب برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم قبل الاعلان عن استشهاده.

ونعت مجموعة "عرين الاُسود" في بيان لها الشهيد حمزة الأشقر ابن مخيم عسكر، الذي قالت إنه " استشهد أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية".

#مخيم عسكر #حمزة الأشقر

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