  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بعد زيارته لإسرائيل و"مناطق السلطة الفلسطينية".. رئيس CIA يحذر من الاتي ..

الثلاثاء 07 فبراير 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد زيارته لإسرائيل و"مناطق السلطة الفلسطينية".. رئيس CIA يحذر من الاتي ..



القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، بعد زيارته لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، قبل أسبوعين، من أن الوضع الهش في المنطقة والعنف المتصاعد بين إسرائيليين وفلسطينيين قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وتحدث بيرنز في كلمة ألقاها في جامعة جورج تاون في واشنطن، عن زيارته لإسرائيل وأنه التقى خلالها مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وقال بيرنز إن "المحادثات التي أجريتها مع القادة أبقت تخوفات لدي. وكنت دبلوماسيا رفيعا أثناء الانتفاضة الثانية، وأنا قلق، مثل زملائي في أجهزة الاستخبارات. فنحن نرى تذكيرا غير مفرح لعدد من الوقائع التي شاهدناها في حينه. وجزء من مسؤولية الـ CIAهو العمل عن قرب بقدر الإمكان مع أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، من أجل منع تفجر عنف كالذي شاهدنا مثله في الأسابيع الأخيرة. وكان هذا تحد كبير".

وتطرق بيرنز إلى الشرق الأوسط والسياسة الأميركية، قائلا إن "الدرس الأكبر الذي تعلمته من سنواتي في الشرق الأوسط هو التواضع. وكنا في أحيان متقاربة جدا نعتقد أن بإمكاننا تغيير منطقة في العالم من دون أن نفهمها جيدا دائما. وهذا ليس ادعاء ضد تجربة الولايات المتحدة في ممارسة تأثيرها. وربما بإمكاننا الانفصال عن الشرق الأوسط، لكن لهذه المنطقة صفة سيئة بإبقائنا ضالعين فيها".
تقرير: الهجمات الإسرائيلية ضد إيران جرت بالتنسيق مع أميركا
وأضاف أن الشرق الأوسط في العام 2023، "سيشكل تحديا معقدا لصانعي السياسة الأميركيين"، معتبرا أن "جزءا من التحديات في الشرق الأوسط موجودة في إيران. النظام الإيراني، الاحتجاجات، وشجاعة المتظاهرين، وخاصة النساء، اللواتي سئمن من الفساد والقمع السياسي والقيود. ولا شيء من هذا مرتبط بالأميركيين، وإنما بالإيرانيين ومستقبلهم".

وتابع بيرنز أن "بإمكان الشرطة قمع السكان في المدى القصير. وهم خبراء بالقمع، لكن ليس لديهم إجابات لما هو موجود في رؤوس الشباب في إيران، الذين يشكلون 70% من السكان. وعدم إدراكهم لما يحدث في دولتهم يقود إلى سلوك أكثر عدوانية داخليا، وفي الشرق الأوسط كله، وفيما يبرز خصوصا تعميق العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا".

وبحسب بيرنز، فإن الكثير من الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا هي من صنع إيران. "وزرت كيف قبل عدة أسابيع، وقضيت فيها 30 ساعة، بينها ست ساعات في ملاجئ، لأنه وقع هجومان روسيان ضد منشآت مدنية أوكرانية. ومعظم الهجمات نُفذت بواسطة (مسيرات من طراز) شاهد – 136، التي تزودها إيران لروسيا من أجل قتل مواطنين أوكرانيين أبرياء، وهذا مقلق جدا".

الأكثر قراءة اليوم

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في الضفة وغزة

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

محدث.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2670 قتيل (صور وفيديوهات)

ارتفاع في سعر صرف الدولار

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

الأخبار الرئيسية

واللا العبري يكشف : نتنياهو يقبل طلبا أمريكيا مقابل وقف تحرك "أبو مازن" ضد إسرائيل دوليا

يديعوت : عملية مطعم مفترق ألموغ كادت أن توقع مجزرة

untitled-1675756926-jpg-1675756926.wm

وفاة عائلة ثانية من غزة جراء الزلزال في تركيا يرفع عدد الضحايا الى 9

"هآرتس": ظهور خلية "حماس" في أريحا فاجأ "إسرائيل" و ايضا السلطة

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم