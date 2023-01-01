الشرطة تقبض على مطلوبين اثنين للعدالة في الخليل

الخليل / سما /

قبضت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على مطلوبين اثنين للعدالة لصدور 70 مذكرة قضائية بحقهما ببلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن هذين المطلوبين كانا فارين من وجه العدالة منذ 4 سنوات، وقد حاولت الشرطة في مرات عديدة القبض عليهما، لكنهما كانا يستطيعان الفرار.

وأضاف: " بأن فرع الشرطة القضائية وبالتعاون مع فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تمكنوا فجر هذا اليوم من القبض عليهما خلال كمين محكم في بلدة ترقوميا، علماً بأن المبالغ المستحقة عليهما قاربت 2 مليون شيقل بقضايا نصب وشيكات بدون رصيد".

وأكد ارزيقات أن الشرطة تحفظت على المقبوض عليهما لحين إحالتهما لجهة الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.