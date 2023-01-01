الاحتلال يستهدف المزارعين ورعاة الأغنام وسط وجنوب القطاع

الوسطى / سما /

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المزارعين ورعاة الأغنام بقنابل الغاز السام، وسط وجنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب الأراضي الزراعية في منطقة "الفراحين" شرق بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس.

ونوّهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب رعاة الأغنام قرب موقع "أبو مطيبق" العسكري شرقي مخيم المغازي وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب.

يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف بشكل يومي المزارعين ورعاة الأغنام وصيادي العصافيرشرق وشمال القطاع، الذين تحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.